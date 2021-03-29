Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК30.03.2021 00:30

Российский космонавт Елена Кондакова принимает поздравления с Днём рождения

Елена Владимировна Кондакова — первая в истории пилотируемой космонавтики женщина-космонавт, совершившая длительный полёт в космос. На ее счету — два космических полета общей продолжительностью 178 суток.

В первый космический полёт Елена Кондакова отправилась 4 октября 1994 в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-20» и орбитального комплекса «Мир» совместно с российским космонавтом Александром Викторенко (командир корабля) и европейским астронавтом Ульфом Мербольдом (космонавт-исследователь) по программе ЭО-17. В рамках полёта экипаж провел ряд экспериментов по российской и европейской программам. Экипаж в составе россиян Александром Викторенко, Еленой Кондаковой и Валерия Полякова благополучно приземлился на Землю 22 марта 1995 года.

Второй полёт космонавт Елена Кондакова выполнила с 15 по 24 мая 1997 года в качестве специалиста полёта в составе экипажа шаттла «Атлантис STS-84» по программе шестой стыковки со станцией «Мир». На борту «Мира» в это время находились космонавты Василий Циблиев и Александр Лазуткин, астронавты Чарлз Джозеф Прекурт, Айлин Коллинз, Жан-Франсуа Клервуа, Карлос Норьега, Эдвард Лу, Колин Фоул и Джерри Линенджер.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, отряд космонавтов поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Елену Владимировну Кондакову с Днём рождения, желают крепкого здоровья и семейного благополучия, новых свершений!

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