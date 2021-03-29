С. Березкин провел «круглый стол» на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

Source: Russia – Council of the Federation

Развитие общественного контроля способствует вовлечению граждан в процессы принятия и исполнения управленческих решений, подчеркнул сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел «круглый стол» на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения».

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Сенатор отметил, что в настоящее время общественный контроль — один из наиболее эффективных механизмов решения реальных проблем государства.

«Развитие его системы направлено на решение такой актуальной для современной России задачи, как консолидация общества на основе широкого вовлечения граждан в процессы принятия и исполнения управленческих решений».

По словам Сергея Березкина, правовой основой общественного контроля являются федеральные и региональные акты, в той или иной степени регулирующие его осуществление различными субъектами. При этом, сказал парламентарий, есть необходимость четко определить функции общественного контроля, его полномочия и процедуры.

Также парламентарий считает важным принципом обязательность того, чтобы органы власти учитывали итоговые документы общественного контроля, содержащиеся в них рекомендации и выводы.

Кроме того, полагает он, необходимо определить механизмы взаимодействия между разными субъектами общественного контроля, особенно между общественными палатами и общественными советами при органах власти, и порядок учета актов, выносимых ими по итогам проведения контроля.

«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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Сергей Березкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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Екатерина Алтабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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Светлана Горячева

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему «Практика применения законодательства об общественном контроле. Проблемы, пути решения»

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области , первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края член этого Комитета Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Галина Осокина, президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата» Андрей Усенко, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе значимых законопроектов и иных правовых инициатив Светлана Казачонок, аудитор Счетной палаты РФ Татьяна Блинова, руководители общественных палат регионов, представители общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

По итогам «круглого стола» будут разработаны рекомендации, направленные на совершенствование практики применения общественного контроля.

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