Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии вручения региональной театральной премии.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион принял участие в церемонии вручения областной театральной премии. Торжественное мероприятие прошло в первом русском театре имени Федора Волкова.

Театральные традиции в Ярославле бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение, расширяя границы и оказывая благотворное влияние

Сенатор отметил, что Ярославль — родина российского театра. «Театральные традиции здесь бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение, расширяя границы и оказывая благотворное влияние».

По словам парламентария, это же можно сказать и о зрительской культуре, сформированной уже на ментальном уровне. «У нас самые лучшие зрители, и работники театра делают все, чтобы оправдывать их доверие и любовь», — сказал Сергей Березкин.

Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в церемонии вручения областной театральной премии. в первом русском театре имени Федора Волкова

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Сергей Березкин

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в церемонии вручения областной театральной премии. в первом русском театре имени Федора Волкова

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в церемонии вручения областной театральной премии. в первом русском театре имени Федора Волкова

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Сенатор поздравил театральных работников с профессиональным праздником, пожелав дальнейших успешных постановок.

По итогам голосования экспертов премия имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой за творческие достижения в области театрального искусства вручена актеру театра им. Федора Волкова Сергею Шарифуллину и актрисе Ярославского ТЮЗа Алине Сенюшкиной.

В ходе мероприятия также были вручены благодарности Министра культуры РФ, почетные грамоты губернатора, благодарности регионального правительства, департамента культуры.

В церемонии приняли участие художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Сергей Пускепалис и директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

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