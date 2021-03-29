Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Юрий Гагарин29.03.2021 05:30

«Шаг во Вселенную». К 60-летию первого полета в космос

С 29 марта по 9 апреля 2021 года в 15:30 на 91,6 FM заместитель директора Музея космонавтики Вячеслав Климентов и заведующая экспозицией Музея космонавтики Татьяна Геворкян рассказывают о жизни и становлении первого космонавта страны — Юрия Алексеевича Гагарина.

Повествуя о судьбе человека, сделавшего Россию первой страной в покорении космоса, вторя друг другу, рассказчики создают невероятную атмосферу, погружают нас в жизнь Юрия Алексеевича с самого рождения, начиная с рассказа о семье, окружении, условиях жизни. Мы узнаем, что война началась, когда семилетний Юра пошёл в первый класс, что фашисты выгнали семью Гагариных из дома, и его отец за одну ночь вырыл землянку, в которой Гагарины прожили всё время оккупации.

Рассказ и факты перемежаются с историями и экспонатами выставки в Музее к этому важному для всех событию. Подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли хранится в музее и будет открывать выставку «Первый» уже 12 апреля; там же будет и самолётик, который в детстве своими руками сделал Юрий Гагарин, теперь для нас это символ того, что свою жизнь он связал с небом.

Дальше в повествовании — интересные свидетельства о периоде учебы — мало кто знает, что Юрий Гагарин учился в ремесленном училище и приобрел специальность «литейщик-формовщик», а на выставке в музее будет представлен огромный ковш для литья металла, которым будущий космонавт работал у печи.

Одной из центральных тем проекта становится период подготовки Первого отряда: 20 космонавтов первого набора, встреча с Главным конструктором С.П. Королёвым, люди и судьбы и лозунг: «Если быть, то быть первым!».

Как прошел главный день в жизни Юрия Гагарина и всей страны — 12 апреля 1961 г. Старт, полёт и благополучное возвращение. 108 минут, которые потрясли мир. Как встречали Гагарина 14 апреля 1961 г. в Москве, как рукоплескал ему весь мир. Редкие факты об этих днях, демонстрация и приём в Кремле. Первая пресс-конференция Гагарина в Доме учёных, его поездка в ОКБ-1 к Главному конструктору, к создателям ракеты-носителя и космического корабля «Восток». И знаменитые слова Королёва: «Отныне дорога в космос открыта!».

10 выпусков, ежедневно, по будням, в 15:30.

Где слушать:

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