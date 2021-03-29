Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата29.03.2021 01:15

90 лет со дня рождения Алексея Александровича Губарева

Сегодня, 29 марта 2021 года, исполнилось бы 90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Александровича Губарева.

Алексей Александрович Губарев родился 29 марта 1931 года в с. Гвардейцы Барского р-на Куйбышевской обл. Окончил Военно-морское минно-торпедное авиационное училище: военный летчик (1952), Военновоздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1961); к.т.н. (1982). С 1952 по 1963 гг. — проходил службу в минноторпедных авиаполках авиации Тихоокеанского и Черноморского флота. С 1963 по 1981 гг. — в ЦПК ВВС, Звездный городок Московской обл. В 1963 — зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта 1 отряда (2-й набор); в 1965 г. — космонавт 2-го отряда.

Совершил два космических полета в качестве командира экипажа: космический корабль «Союз-17» — орбитальная станция «Салют-4» — космический корабль «Союз-17» (11.01 — 09.02.1975 г.); космический корабль «Союз-28» — орбитальная станция «Салют-6» — космический корабль «Союз-28» по программе «Интеркосмос» (02.03 — 10.03.1978 г.). В 1981 году выбыл из отряда космонавтов по состоянию здоровья. С 1981 по 1988 гг. — в НИИ ВВС МО: зам. начальника. С 1988 (после увольнения в запас) — в автопредприятии «Щелковавтотранс», г. Щелково Московской обл.: зам. директора.

Лауреат Государственной премии Эстонской ССР. Награжден орденами Ленина (1975 г., 1978 г.), медалями СССР, иностранными медалями китайско-советской дружбы (1955 г.), «Братство по оружию» I ст. (ЧСС и ГДР), наградами научных общественных организаций. «Заслуженный мастер спорта СССР». Почетный гражданин городов: Калуга (Россия), Аркалык, Целиноград (Казахстан), Прага (Чехия). Именем Алексея Александровича Губарева названа малая планета № 2544.

Летчик-космонавт СССР Алексей Александрович Губарев скончался 21 февраля 2015 г. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище г. Мытищи Московской обл.

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