Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 марта. – Анастасия Бондаренко провела совещание по вопросам развития системы независимой оценки квалификации в электроэнергетике. В обсуждении приняли участие представители Ассоциации «ЭРА России», Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, ведущих отраслевых компаний – ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «ЛУКОЙЛ», а также руководители центров оценки электроэнергетических квалификаций.

Открывая дискуссию, Анастасия Бондаренко обозначила ключевые направления работы, прежде всего – ценность независимой оценки квалификаций для работодателей, существующие ограничения и дальнейшие перспективы развития.

Участники совещания поделились опытом проведения независимой оценки квалификации работников компаний на базе центров оценки квалификаций, участия в пилотных проектах совместно с вузами и колледжами по интеграции инструментов независимой оценки квалификации в процедуры итоговой государственной аттестации. Кроме этого, высоко оценили значимость результатов независимой оценки квалификации как для снижения производственного травматизма, так и для развития кадрового потенциала компаний и отрасли в целом.

По итогам совещания были приняты решения о целесообразности совместных действий по повышению статуса независимой оценки квалификаций среди работодателей, совершенствованию нормативно-правового регулирования, популяризации и продвижению инструмента независимой оценки квалификации и деятельности отраслевых центров оценки квалификаций.

«Минэнерго России готово включаться в решение имеющихся проблем, прежде всего, на уровне межведомственного взаимодействия», – подчеркнула Анастасия Бондаренко.

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