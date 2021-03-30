А. Майоров: В рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации мы обсудили вопрос реализации нацпроекта «Экология» в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Проект постановления Совета Федерации к «правительственному часу» с приглашением Министра сельского хозяйства РФ подготовлен и будет представлен палате, сообщил глава Комитета СФ.

В ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели вопрос «Реализация национального проекта «Экология» в Челябинской области» в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации.

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Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков проинформировал о реализации национальных проектов в регионе, а также о ситуации с ликвидацией твердых бытовых отходов в области (ТКО).

По итогам обсуждения вопроса было принято решение Комитета, где отмечается, что в целях достижения показателей федерального проекта «Чистый воздух» с 2019 г. Правительство региона и промышленные предприятия приступили к реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Челябинске и Магнитогорске. Но в настоящее время документы, утвержденные в декабре 2018 г., являются неактуальными. Правительством области в адрес Минприроды России и Росприроднадзора неоднократно направлялись актуализированные версии комплексных планов, к настоящему времени они так и не утверждены.

Комплексные планы содержат мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетики и частного сектора, объектов прошлого ущерба, отдельным блоком включены мероприятия по мониторингу состояния (загрязнения) атмосферного воздуха, поясняется в решении.

В решении подчеркивается, что за два года реализации федерального проекта «Чистый воздух» и комплексных планов в области, в частности, проводятся мероприятия по переводу транспорта на экологичные виды топлива, обновлению подвижного состава. В 2019–2020 гг. для города Челябинска приобретено 102 автобуса большого класса, работающих на сжиженном и компримированном природном газе. Всего в рамках федерального проекта запланировано приобретение 252 автобусов. Для города Магнитогорска за аналогичный период приобретено 24 и проведен капитально-восстановительный ремонт 15 трамвайных вагонов. Общая сумма вложений на реализацию названных мероприятий из средств областного и местного бюджетов составила 1,7 млрд рублей.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Олег Алексеев

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Геннадий Орденов

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Виктор Новожилов

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Борис Невзоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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Сергей Митин

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Челябинской области в СФ

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В решении указывается, что в 2021 г. Минприроды России запланировано выделение федерального финансирования субъектам Федерации, в том числе Челябинской области, на реализацию мероприятий по приобретению автобусов на газомоторном топливе и трамвайных вагонов. В марте этого года было проведено совещание по рассмотрению указанного вопроса и по его итогам была направлена заявка в Росприроднадзор на приобретение 150 автобусов для города Челябинска и 10 трамвайных вагонов для города Магнитогорска.

Кроме этого в документе уточняется, что федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» определены показатели для регионов по увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, и сокращению количества твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение. Достижению установленных показателей будет способствовать внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

На заседании был также рассмотрен вопрос о подготовке к «правительственному часу» с приглашением Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева по вопросу «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

«В соответствии с решением, принятым на прошлом заседании Совета Федерации, на «правительственном часе» 502-го заседания палаты 31 марта будет рассмотрен этот вопрос с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации. В ходе подготовки к этому мероприятию мы получили соответствующие информационные материалы от Минсельхоза, Счетной палаты РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юристов», — отметил Алексей Майоров.

Как отметил парламентарий, Комитетом совместно с Минсельхозом России был доработан проект постановления Совета Федерации с учетом всех предложений. «Проект постановления подготовлен и будет представлен на пленарном заседании нашей палаты», — подчеркнул Алексей Майоров.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края представил принятый Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемый «гаражной амнистией». Законом установлен упрощенный порядок оформления в собственность граждан гаражей, находящихся в их пользовании и занимаемых этими гаражами земельных участков.

Сенатор уточнил, что под закон попадают гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Они могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства. Оформление права собственности на гараж и земельный участок будет происходить на основании заявления в Росреестр или орган местного самоуправления. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на капитальный гараж и земельный участок будут осуществляться одновременно, добавил Сергей Белоусов.

Сенатор обратил внимание, что в документе были учтены пожелания владельцев таких объектов, а также позиции органов власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления. «Регионы неоднократно обращали внимание на большое количество гаражей, неоформленных надлежащим образом. Возникающие сложности с регистрацией таких объектов создавали определенную социальную напряженность среди граждан. Теперь предлагается комплексное решение данного вопроса. Новый механизм позволит всем категориям граждан зарегистрировать права на свои гаражные объекты».

Кроме того, обратил внимание Сергей Белоусов, в документе установлены гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью, и указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или стоянки их средств передвижения вблизи места жительства. Места для таких стоянок предоставляются бесплатно. «Реализация указанных норм позволит гражданам узаконить принадлежащие им гаражи, и в полном объеме реализовывать свои гражданские права», — заявил парламентарий.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства финансов РФ, Росприроднадзор, делегации Челябинской области, эксперты.

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