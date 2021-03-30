Вопросы нормативно-правового обеспечения территориальной обороны в Российской Федерации обсудил профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней субъекта РФ в Совете Федерации состоялось также расширенное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности с участием представителей органов государственной власти Челябинской области.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «О нормативно-правовом обеспечении территориальной обороны в Российской Федерации».

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Как отметил сенатор, опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что в условиях бурного развития науки и технологий характер вооруженной борьбы претерпевает значительные изменения.

«В их основе лежат информационные технологии, предусматривающие манипуляцию протестным потенциалом населения в сочетании с военными мерами скрытого характера в форме помощи экстремистским и террористическим организациям, нанесением ущерба под видом техногенных катастроф или стихийных бедствий», — сказал Виктор Бондарев.

По его словам, подобные действия, как правило, проводятся силами специальных операций при поддержке внесистемной оппозиции.

«В таких условиях роль подготовки и ведения территориальной обороны как важнейшего элемента защиты суверенитета государства возрастает», — сказал парламентарий.

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Крым Казаноков

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Сергей Муратов

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев сообщил, что законодательство России определяет уровни территориальной обороны, ответственность по различным направлениям и объектам. «С ноября 2020 года за руководство территориальной обороной перестало отвечать Правительство Российской Федерации. Сегодня реализация мероприятий территориальной обороны в значительной мере опирается на нормативные правовые акты регионов и муниципальных образований», — отметил сенатор.

Он добавил, что порядок создания и содержания сил и средств органов исполнительной власти субъектов РФ для выполнения этих мероприятий пока не определен, и этот вопрос требует рассмотрения.

В мероприятии приняли участие члены профильного Комитета СФ, начальник оперативного управления — заместитель начальника Главного штаба сухопутных войск Игорь Сокоренко, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло, представители руководства Федеральной службы войск национальной гвардии, Министерства внутренних дел РФ.

По итогам работы «круглого стола» подготовлены рекомендации органам исполнительной власти, нацеленные на дальнейшее совершенствование нормативно-правового обеспечения территориальной обороны в Российской Федерации.

Кроме того, в рамках Дней субъекта РФ в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности с участием представителей органов государственной власти Челябинской области. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, связанные с передачей земель Министерства обороны РФ в собственность субъектов Российской Федерации — на примере Чебаркульского военного полигона Челябинской области.

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