Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена30.03.2021 20:35

Всероссийский конкурс «Большая перемена»: новый сезон и новые возможности

На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» дан старт нового сезона. В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7 классов (для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек), а также студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Пройти регистрацию можно до 16 июня 2021 года по ссылке, критериями оценки на «Большой перемене» является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В 2021 году расширены направления Конкурса:

Наука и технологии — «Создавай будущее!», проводимое при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»;

искусство и творчество — «Твори!»;

журналистика и новые медиа — «Расскажи о главном!»;

волонтерство — «Делай добро!»;

историческая память — «Помни!»;

здоровый образ жизни — «Будь здоров!»;

экология — «Сохраняй природу!»;

урбанистика — «Меняй мир вокруг!»;

путешествия и туризм — «Познавай Россию!»;

образовательные технологи -«Открывай новое!»;

молодежное предпринимательство — «Предпринимай!»;

специальное направление — «Служи Отечеству!».

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. В дистанционном формате также пройдет решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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