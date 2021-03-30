Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный30.03.2021 22:55

В Космическом центре «Восточный» стартовала Спартакиада, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

В Циолковском стартовала комплексная Спартакиада, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Первыми прошли соревнования по настольному теннису, команда филиала Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») заняла первое место.

Победу Космическому центру принесли: Дмитрий Золотарев, Владимир Иваницкий и Максим Иост. На втором месте ФКУ «Специальное управление», третье заняла Команда «Восток», четвертое у Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), пятое — Восточный филиал АО НТЦ «Охрана».

В индивидуальном зачете среди сотрудников филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» места распределились следующим образом: на втором месте Мария Кривенко, на третьем Светлана Асхадулина, четвертое место у Анастасии Коваленко.

В Спартакиаде принимают участие представители различных организаций, работающих на территории ЗАТО Циолковский. Соревнования будут проходить до Дня космонавтики, команды поборются за звание лучших в четырех видах спорта: настольный теннис, мини-футбол, волейбол, а финишный этап спартакиады — эстафета — состоится 12 апреля. В этот же день состоится церемония награждения победителей.

MIL OSI