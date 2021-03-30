В. Смирнов: Важен системный подход к решению вопросов воспитания и социализации подрастающего поколения

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили проблемы и перспективы развития государственной политики в сфере воспитания.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел заседание «круглого стола» на тему «О государственной политике в сфере воспитания и социализации подрастающего поколения: проблемы, перспективы развития и пути решения».

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По словам сенатора, тема заседания очень актуальна и в самых разных аспектах рассматривалась в ходе мероприятий Совета Федерации.

Парламентарий отметил, что воспитание, как неотъемлемая часть образовательного процесса, давно признано всеми. Но, несмотря на обширную нормативно-правовую базу в этой области, проблемы остаются. Например, создана Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., но единой системы работы пока не складывается.

«Нам важен системный подход к решению вопросов воспитания и социализации подрастающего поколения, а не фрагментарный подход со стороны различных министерств и ведомств», — заявил Виктор Смирнов.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова заявила о необходимости выработки методики воспитательной работы с учетом современных тенденций через изучение интересов детей, родителей и педагогов. По ее словам, нужно воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность, создавая соответствующие условия для этого.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Наталия Косихина

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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В этой связи Наталия Наумова указала на необходимость внедрения воспитательных программ в образовательных учреждениях. «Нам важно укреплять институт классного руководителя в школах, готовить молодых специалистов к этой работе», — считает представитель Министерства.

По итогам обсуждения участники заседания рекомендовали Совету Федерации продолжить мониторинг правоприменительной практики законодательных и нормативных правовых актов, направленных на развитие системы воспитания и социализации подрастающего поколения.

В рекомендациях Правительству РФ участники заседания предложили обеспечить своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», а также рассмотреть вопрос о разработке плана мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей на период до 2025 г. Разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок финансирования сферы воспитания в образовательных организациях, ее методическое обеспечение, критерии оценки ее эффективности, а также направленные на создание системы подготовки специалистов по воспитательной работе с обучающимися в общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего профессионального образования и повышение квалификации таких специалистов.

В свою очередь Министерству просвещения РФ рекомендуется разработать методические рекомендации по реализации программ воспитания в профессиональных образовательных организациях с учетом лучших практик, провести анализ эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей и так далее.

Министерству просвещения РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ рекомендовано провести корректировку с учетом новых реалий программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, специалистов в области воспитания.

Кроме этого предлагается исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование системы воспитательной работы с подростками и молодежью по месту жительства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области члены этого Комитета СФ Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа и Владимир Бекетов, БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края представители профессионального и экспертного сообщества.

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