В Совете Федерации проходит фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

Source: Russia – Council of the Federation
Экспозиция открылась в рамках проходящих в палате Дней региона.
В Совете Федерации проходит фотовыставка Государственного исторического музея Южного Урала «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.».
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Экспозиция открылась в рамках проходящих в палате Дней Челябинской области. В ней представлено 65 работ.
В открытии выставки приняли участие губернатор региона Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Челябинской области.
В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»
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«Эти фотографии — спорт, путешествия, природа, наши фабрики и заводы, все это снято нашими фотографами-любителями, это визитная карточка Южного Урала», — сказал Владимир Богдановский.