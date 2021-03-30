В Совете Федерации проходит фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция открылась в рамках проходящих в палате Дней региона.

В Совете Федерации проходит фотовыставка Государственного исторического музея Южного Урала «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.».

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Экспозиция открылась в рамках проходящих в палате Дней Челябинской области. В ней представлено 65 работ.

В открытии выставки приняли участие губернатор региона Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Челябинской области.

В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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В Совете Федерации открылась фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2020гг.»

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«Эти фотографии — спорт, путешествия, природа, наши фабрики и заводы, все это снято нашими фотографами-любителями, это визитная карточка Южного Урала», — сказал Владимир Богдановский.

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