В Совете Федерации состоится 502-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

На 502-м заседании Совета Федерации будет рассмотрен ряд «сенаторских» законопроектов. Среди них – предложенные первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области поправки в законодательство, касающиеся «гаражной амнистии». Гражданам для оформления права собственности нужно будет подтвердить факт владения гаражом с помощью любого документа в органах местного самоуправления или МФЦ. При этом для ряда категорий граждан эта процедура будет бесплатной. Предполагается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года и коснется порядка 3,5 млн человек.

Будут рассмотрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по приведению законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ. Документ был внесен председателем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Кроме того, сенаторы рассмотрят изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности. Изменения инициированы сенаторами РФ Андреем Климовым, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Еленой Афанасьевой, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Александром Вайнбергом, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Любовью Глебовой ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в период осуществления им сенаторских полномочий. Документом предоставляется право Правительству России устанавливать порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней.

В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он расскажет о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и ответит на вопросы парламентариев.

«Час субъекта Российской Федерации» будет посвящен вопросам социально-экономического развития Челябинской области. Запланированы выступления губернатора региона Алексея Текслера ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области и председателя Законодательного Собрания области Владимира Мякуша. МякушВладимир ВикторовичПредседатель Законодательного Собрания Челябинской области

В рамках «Времени эксперта» перед сенаторами выступит заслуженный деятель искусств России, директор Большого театра Владимир Урин.

Отчет о работе Счетной палаты РФ в 2020 году представит ее председатель Алексей Кудрин.

Сенаторы рассмотрят ряд изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающихся, в том числе, ответственности за реабилитацию нацизма.

Будут рассмотрены также поправки в Налоговый кодекс, предоставляющие возможность социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

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