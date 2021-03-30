В. Тимченко: Лучшие практики Челябинской области в сфере поддержки НКО рекомендованы для изучения в других субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Смотрите также

В рамках проходящих в верхней палате Дней Челябинской области перед сенаторами выступил председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Он рассказал о результатах анализа мер по достижению в регионе целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН.

Как отметил представитель Челябинской области, подобное исследование, касающееся всех 17 целей устойчивого развития по классификации ООН, проведено региональным контрольно-счетным органом впервые в нашей стране.

Среди важнейших задач, по которым наблюдается позитивная динамика в регионе, он назвал снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, достижение гендерного равенства и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни, обеспечение доступа населения к недорогостоящей и чистой энергии и др.

Вместе с тем, для большей эффективности этой работы, по словам Алексея Лошкина, необходимо реализовать ряд мер, в том числе дополнить документы стратегического планирования Челябинской области показателями, соответствующими показателям целей устойчивого развития, усилить межведомственное взаимодействие, создать Региональный проектный офис по координации деятельности.

Вячеслав Тимченко отметил важность подобной работы для развития Челябинской области. Сенатор предложил изучить опыт региона по оценке показателей развития для использования во всех субъектах РФ.

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

1 из 14

Вячеслав Тимченко

2 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

3 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

4 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

5 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

6 из 14

Сергей Березкин

7 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

8 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

9 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 14

Сергей Брилка

13 из 14

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

14 из 14

Члены Комитета СФ также заслушали доклад «О лучших практиках проведения конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области среди НКО». Документ представил начальник Управления общественных связей Правительства региона Дмитрий Семенов.

Он отметил, что в Челябинской области действует более трех тысяч НКО. «Правительство региона активно поддерживает некоммерческий сектор, используя все формы и инструменты: финансовые, имущественные, информационные, консультативные. В качестве грантов губернатора Челябинской области из регионального бюджета выделено 100 миллионов рублей по 12 направлениям».

При этом, подчеркнул Дмитрий Семенов, конкурс по выделению региональных грантов осуществляется в соответствии со стандартами и принципами Фонда президентских грантов, включая проведение конкурса на онлайн-платформе, прозрачность отбора, отсутствие привязки грантов к финансовому году, что позволяет реализовывать долгосрочные проекты.

По итогам обсуждения сенаторы приняли решение проинформировать субъекты РФ о положительной практике проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области среди НКО.

В заседании Комитета СФ приняла участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова. ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики

MIL OSI