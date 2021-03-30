В. Тимченко: Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции имеет особое значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», на котором обсуждалось взаимодействие Совета Федерации с международными организациями по вопросам противодействия коррупции.

В верхней палате парламента состоялся «круглый стол» на тему «Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с международными организациями по вопросам противодействия коррупции». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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В своем выступлении сенатор отметил, что международное сотрудничество имеет особое значение в сфере противодействия коррупции, поскольку для коррупции не существует национальных границ.

«Открытость и настрой на конструктивное взаимодействие — так можно охарактеризовать проводимую Советом Федерации совместно с Генеральной прокуратурой и другими ведомствами работу по обеспечению участия нашей страны в различных международных антикоррупционных форматах», — сказал Вячеслав Тимченко.

Он сообщил, что Комитет СФ обеспечивает взаимодействие Совета Федерации с международными организация по вопросам противодействия коррупции и, прежде всего, с Группой государств против коррупции (ГРЕКО).

В настоящее время, продолжил Вячеслав Тимченко, в целом, сформирована законодательная база в этой сфере, которая очевидно доказывает системную и целенаправленную работу и руководства страны и парламентариев по противодействию коррупционных проявлений».

«Мы внимательно изучаем рекомендации ГРЕКО, оценки их выполнения. Постоянно идет работа по совершенствованию правового регулирования этой сферы — не только законодательного, но и внутриведомственного», отметил сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Мурат Хапсироков

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Светлана Горячева

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко сообщил, что ряд норм по предотвращению конфликта интересов и ответственности за эти нарушения предусмотрен Регламентом Совета Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области в своем выступлении сообщил, что в 2017 г. по итогам четвертого раунда оценки ГРЕКО Российской Федерации были даны рекомендации по предотвращению коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров.

«Была проведена огромная работа по внесению в действующее законодательство и ведомственные нормативные акты изменений, направленных на реализацию данных рекомендаций, которая получила положительную оценку на пленарном заседании ГРЕКО, состоявшемся в декабре 2019 года в Страсбурге», — сказал парламентарий.

В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры, научного сообщества.

По итогам работы «круглого стола» будут подготовлены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия Совета Федерации с международными организациями по вопросам противодействия коррупции.

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