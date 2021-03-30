Инициативы Челябинской области по развитию системы образования в регионе поддержал профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Развитие системы образования в интересах региона на примере Челябинской области». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Как отметила сенатор, вопросы реализации национальных проектов в регионах находятся на особом контроле сенаторов.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук подчеркнул, что совершенствование сферы высшего образования и науки в субъекте РФ вносит существенный вклад в его социально-экономическое развитие. По его словам, все инициативы реализуются в кооперации с промышленностью, что позволяет выпускникам учебных заведений быть востребованными в регионе.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов обратил внимание, что в рейтинге инновационного развития регионов РФ, рассчитанном Высшей школой экономики в 2020 г., Челябинская область уверенно занимает девятую позицию. Он отметил высокое качество региональной инновационной политики, созданных социально-экономических условий инновационной деятельности и экспортной активности. «В настоящее время на территории области 62 организации выполняют научные исследования и разработки, осуществляют деятельность 28 организаций высшего образования с общей численностью студентов более 90 тысяч человек, из них более 90 процентов приходится на государственные вузы», — рассказал министр.

Александр Кузнецов предложил поддержать регион в вопросах создания научно-исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Южно-Уральского государственного университета. По его словам, уникальным конкурентным преимуществом университета является развитие в течение 20 лет суперкомпьютерных технологий. В результате был создан первый в мире промышленный суперкомпьютер с полностью жидкостным охлаждением, обладающий высокой производительностью и энергоэффективностью. В 2020 г. в ЮУрГУ запущен первый на Урале нейрокомпьютер.

Министр сообщил, что еще один драйвер развития региона — Челябинский государственный университет. В вузе, включая его филиалы, обучается 20 тыс. студентов, из которых 5 тыс. – представители других государств.

Лилия Гумерова

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Ольга Хохлова

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Александр Кузнецов также обратился с предложением поддержать регион в вопросах, связанных строительством бассейна для ЧелГУ. «Это позволит повысить качество образовательного процесса и спортивной подготовки студентов, повысит доступность физической культуры и спорта для молодежи Челябинской области», — пояснил он.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников отметил, что концептуально Министерство поддерживает предложения региона.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области сказал, что в Челябинской области ведется системная, комплексная работа, направленная на развитие системы образования в целях обеспечения регионального и международного научно-технологического развития. Он, в частности, отметил успешное взаимодействие ЮУрГУ с вузами Китайской Народной Республики.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Видгоф и др.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила системную, комплексную работу Челябинской области по обсуждаемому вопросу, предложила скорректировать с учетом состоявшейся дискуссии проект решения, в котором содержатся предложения об оказании необходимой поддержки региону по поднятым на заседании вопросам.

В ходе заседания Лилия Гумерова также представила Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ предусматривает введение просветительской деятельности.

По словам сенатора, закон направлен на совершенствование правового регулирования образовательной деятельности в РФ в части определения основ просветительской деятельности, порядка ее осуществления, требований к ее участникам. Она сообщила, что 25 марта 2021 г. в Совете Федерации на совещании с участием сенаторов – авторов законопроекта, представителей профильных министерств, научного, музейного сообщества, экспертов документ обстоятельно рассматривался. Поднимались вопросы о привлечении иностранных научных кадров, недопустимости ведения псевдо-просветительской деятельности с нарушением российского законодательства и ряд других.

«Все беспокоящие участников вопросы получат разрешение при разработке профильными министерствами нормативной правовой базы, необходимой для реализации закона», — подчеркнула парламентарий.

Глава Комитета СФ также сообщила о предложении разработать отдельный законопроект о просветительской деятельности.

Сенаторы предложили верхней палате одобрить данный федеральный закон.

В ходе заседания члены Комитета СФ по предложению Лилии Гумеровой единогласно приняли решение об избрании Ильяса Умаханова УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан первым заместителем председателя Комитета СФ. Сенаторы предложили включить данный вопрос в повестку пленарного заседания СФ.

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