Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур30.03.2021 14:20

Корабль «Союз МС-18» заправлен компонентами топлива и сжатыми газами

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 и установлен в динамический стенд для проведения дальнейших предстартовых работ, включающих укладку полезных грузов и монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур по программе 65-й и 66-й основных экспедиций к Международной космической станции. На космодроме продолжает подготовку к полету основной экипаж корабля в составе командира Олега Новицкого (Роскосмос), бортинженера-1 Петра Дуброва (Роскосмос) и бортинженера-2 Марка Ванде Хая (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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