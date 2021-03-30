Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе» на тему «Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области принял участие в «круглом столе» на тему «Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах».

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Сенатор указал, что обеспечение качества и безопасности продукции рыбохозяйственного комплекса является стратегической государственной задачей, определенной Доктриной продовольственной безопасности РФ, Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, государственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

По его словам, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, в рамках Евразийского экономического союза принимаются технические регламенты Союза.

В настоящее время обязательные требования к безопасности пищевой продукции, правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия, а также требования к правилам и методам контроля установленных показателей, к проведению государственного надзора и контроля за продукцией на всех стадиях ее оборота, установлены в технических регламентах Таможенного союза.

По вопросу нормирования содержания мышьяка в рыбе и рыбной продукции техническим регламентом установлено значение общего показателя для органической и неорганической формы мышьяка 5 мг/кг, что в несколько раз ниже уровня содержания органического мышьяка в естественной среде обитания.

Константин Долгов отметил, что в международном законодательстве, применяемым Всемирной торговой организацией, Всемирной организацией здравоохранения, а также Кодексом Алиментариуса (Пищевым кодексом) нормы по содержанию предельно допустимой концентрации мышьяка в морепродуктах не устанавливаются.

В национальных законодательствах стран членов Европейского Союза и Всемирной торговой организации органическая форма мышьяка не регламентируется, а установлены нормы только в отношении неорганической формы мышьяка.

Сенатор сообщил, что в Совете Федерации был проведен «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение государственной поддержки российских рыбоперерабатывающих предприятий: проблемы и возможные пути их решения», где одним из основных вопросов рассматривался вопрос нормирования содержания мышьяка.

По его словам, отраслевые союзы и ассоциации рыбохозяйственного комплекса предлагают изменить принципы нормирования содержания мышьяка в водных биоресурсах, поскольку ежегодно из‑за установленной нормы содержания мышьяка внутренний рынок и российские экспортеры теряют до 160 тыс. тонн рыбной продукции.

«С учетом изложенного и наличия у Россельхознадзора и рыбопромышленных предприятий необходимых технологий для определения и контроля содержания неорганической формы мышьяка в водных биоресурсах предлагается установить нормирование верхнего предела содержания в морепродуктах исключительно неорганической части мышьяка и привести требования нормативной базы Союза по содержанию мышьяка в соответствие с международными нормами», — сказал парламентарий.

Вместе с тем, отметил он, в рекомендациях «круглого стола» содержится поручение Правительству Российской Федерации вынести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии вопрос об актуализации Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза на 2021 год в части корректировки нормирования уровня содержания мышьяка в технических регламентах Евразийского экономического союза по результатам практики их применения.

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