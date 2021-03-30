К. Косачев принял участие в заседании Коллегии МИД России

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались задачи по продвижению российской культуры, науки, образования, укреплению позиций русского языка в мире.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании Коллегии МИД РФ, посвященном деятельности Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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На мероприятии обсуждались, в частности, задачи по продвижению российской культуры, науки, образования, укреплению позиций русского языка в мире.

При взаимодействии с зарубежными партнерами России использование такого рода эффективных инструментов будет способствовать выполнению ключевой задачи «мягкой силы»: перехода от присутствия и представительства к реальному гуманитарному влиянию

В своем выступлении вице-спикер СФ особо отметил важность наделения агентства реальными полномочиями в сфере содействия международному развитию, что традиционно является одним из ключевых направлений гуманитарной деятельности ведущих государств мира.

«При взаимодействии с зарубежными партнерами России использование такого рода эффективных инструментов будет способствовать выполнению ключевой задачи «мягкой силы»: перехода от присутствия и представительства к реальному гуманитарному влиянию», — сказал Константин Косачев.

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