Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный30.03.2021 19:03

На Восточном приступили к работам с ракетой для следующего пуска

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя провели операции по перекладке «пакета», состоящего из первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б», на рабочее место для подготовки к проведению испытаний.

Параллельно расчет подготовки и проведения пуска приступил к подготовке створок головного обтекателя. Разгонный блок «Фрегат» для этой миссии находится на заправке на заправочно-нейтрализационной станции. В соответствии с графиком работы по заправке «Фрегата» будут проходить до 11 апреля 2021 года.

Запуск следующей партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный запланирован на апрель 2021 года. Он станет третьим полностью коммерческим и реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома.

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