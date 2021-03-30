Новые конституционные возможности взаимодействия семьи и государства в обеспечении права детей на образование обсудили в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел «круглый стол».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование».

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Модераторами выступили первый заместитель председателя Комитета СФ Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и член того же Комитета СФ, председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

В дискуссии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов, первый заместитель председателя Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, председатель Попечительского совета Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, эксперты Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Анна Швабауэр и Ольга Ильина, представители профильных министерств, ведомств и экспертного сообщества.

Любовь Глебова отметила, что во время эпидемии встал вопрос о формате участия семьи в образовательном процессе, в дистанционном режиме, в режиме включения в текущий традиционный образовательный процесс.

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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Любовь Глебова

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Елена Мизулина

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Инна Святенко

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Дина Оюн

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование»

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«Важно, что сама эта тема всегда находится в центре общественного внимания. Конечно, разные семьи по‑разному используют возможность соучастия в этом процессе и по‑разному органы управления образованием реализуют установку, по поводу которой вариантов государственной политики нет – государство создавало и будет создавать условия для всестороннего развития личности, для включения в этот процесс профессионалов, общественников, в первую очередь родителей из числа тех, кто проявляет к этому интерес. Сам факт того, что образовательный процесс- это общественно-государственное дело, не вызывает ни у кого сомнения», — сказала сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что вопрос о поддержке семей с детьми находится в постоянном фокусе внимания Совета Федерации и Комитета СФ.

«Поддержка семей с детьми позволяет решать не только демографическую проблему, но и повышать благосостояние семей, снижать уровень бедности. Важны не только адресные меры государственной поддержки каждой такой семье, крайне необходимо создать условия, которые позволят членам этих семей реализовать себяв полной мере, получить достойное образование, что позволит им в последующем найти хорошую работу. Она подразумевает достойный заработок, который поможет детям из многодетных семей не только обеспечить себя, но и помогать содержать своих родителей, братьев, сестер», — сказала парламентарий.

Инна Святенко отметила, что как на федеральном, так и на региональном уровне многодетным семьям уделяется внимание, предоставляются дополнительные преференции в сфере трудовых правоотношений, помощь с жилищными проблемами, налоговые льготы, пособия, компенсационные выплаты и иные меры.

«Детей из многодетных семей принимают в первоочередном порядке в дошкольные организации, а также в школы, где учатся их братья или сестры, предоставляются льготы по питанию, проезду на транспорте, выплаты для приобретения канцтоваров, школьной формы, различные пособия и компенсации и другие меры поддержки за счет средств федерального и региональных бюджетов. Это важно, безусловно», — сказала Инна Святенко.

По ее словам, действующим законодательством определен перечень лиц, имеющих преимущественное право на зачисление в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Так, например, такое право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ряд других категорий.

«Законопроектом, разработанным нашими сенаторами, соавтором которого являюсь и я, предлагается внести изменения в закон об образовании в РФ и предоставить детям из многодетных семей преимущественное право на зачисление в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Правительство недавно концептуально поддержало нашу законодательную инициативу», — сообщила сенатор.

Елена Мизулина затронула тему поправок в Конституцию РФ с точки зрения взаимоотношений государства и семьи при реализации права ребенка на образование. Сенатор подчеркнула, что государство создает условия для достойного воспитания детей, обеспечения физического, психического, духовного, нравственного развития ребенка. «Замечательно, что в Конституции появилась такая норма, государство взяло на себя эти обязательства». — подчеркнула сенатор.

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