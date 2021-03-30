Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Королёвские чтения30.03.2021 17:17

Роскосмос на «Королёвских чтениях»

В Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и организаций российской ракетно-космической промышленности стартовали XLV Академические чтения по космонавтике. «Королёвские чтения» посвящены памяти основоположника практической космонавтики, академика Сергея Павловича Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Из-за пандемии коронавируса в этом году часть секций проводится в онлайн-формате.

Традиционно на чтениях в МГТУ обсуждаются фундаментальные проблемы и актуальные вопросы освоения космического пространства, достижения отечественных конструкторских школ, гуманитарные аспекты космических исследований и их роль в социально-экономическом и стратегическом развитии современного общества.

В открывшей чтения пленарной сессии 30 марта 2021 года приняли участие члены оргкомитета — генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, руководитель полётом российского сегмента Международной космической станции, лётчик-космонавт СССР, Дважды Героя Советского Союза Владимир Соловьев, (Председатель оргкомитета) и ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. По традиции присутствующие почтили память ушедших в минувшем году выдающихся представителей отрасли — ученых, инженеров, конструкторов, и космонавтов.

В рамках чтений планируется обсудить следующие вопросы:

научное наследие пионеров освоения космического пространства и конструкторские школы в ракетно-космической области;

фундаментальные проблемы космонавтики и состояние отдельных ее направлений;

место космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития современного общества;

гуманитарные аспекты космонавтики;

исследования по истории космической науки и техники.

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