Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса30.03.2021 15:57

Стартовал учебный курс по международному космическому праву

Курс обучения по программам дополнительного профессионального образования «Международное космическое право», организованный Корпоративной Академией Роскосмоса и Юридическим институтом Российского университета дружбы народов, стартовал сегодня.

Это уже второй набор по данной программе. Курс проходят руководители, научные сотрудники и руководители проектов предприятий ракетно-космической отрасли, а также специалисты, работающие в смежных отраслях. В этот раз помимо российских слушателей активный интерес к программе проявили также представители многих стран. К списку слушателей присоединились участники из Казахстана и Узбекистана.

«В наше время резко увеличились масштабы международного сотрудничества в области освоения космоса, началась стремительная коммерциализация космической деятельности, поэтому новые знания в этой области очень важны. Я многое жду от этой программы», — отмечает участник программы Айдын Аканович Аимбетов, заместитель председателя правления — член правления по производству АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», космонавт республики Казахстан.

Курс рассматривает правовые аспекты космической деятельности, а также потенциальные проблемы и негативные изменения земной среды, возникающие вследствие участия в космической деятельности неправительственных юридических лиц. Корпоративная Академия Роскосмоса в дальнейшем планирует продолжать расширять тематику проводимых курсов в области международных вопросов космоса, развивая плодотворное сотрудничество с ведущими университетами страны.

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