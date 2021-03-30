Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Орбитальные группировки30.03.2021 12:45

ТЕРРА ТЕХ представил геосервисы с искусственным интеллектом на спутниковых данных

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представило комплекс геосервисов «Цифровая Земля», функционирующих на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса с использованием технологий искусственного интеллекта, в рамках организованной Фондом «Сколково» и Группой ВТБ Международной конференции «Data Fusion». Мероприятие проходит 30–31 марта 2021 года и посвящено синергии и монетизации межотраслевых данных.

В рамках тематической сессии специалисты «ТЕРРА ТЕХ» поделились опытом анализа данных ДЗЗ с помощью машинного обучения и рассказали о возможностях обогащения аналитикой на основе космической съемки информационных систем органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по различным направлениям мониторинга активов и ресурсов.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Разработанные в рамках „Цифровой Земли“ подсистемы искусственного интеллекта помогают с использованием нейронных сетей обрабатывать снимки с российских и зарубежных спутников. В автоматическом и автоматизированном режиме нейросети определяют свалки, нарушенные земли, проводят оценку лесных массивов, идентифицируют здания и строения. Наши нейросети с каждым днем дообучаются, совершенствуется точность их предсказания благодаря непрерывному потоку поступающих в систему данных. При гигантском объеме ежедневно приходящих с орбиты данных будущее геоинформатики и современных ГИС-систем для госорганов и бизнеса немыслимо без применения ИИ-технологий».

Основным принципом реализации проекта «Цифровая Земля» является перенос всех технологий в облачную инфраструктуру и предоставление данных, услуг и сервисов ДЗЗ из космоса непосредственно в облаке. Это сделано для того, чтобы пользователь производил всю обработку «тяжелых» и сложных космических данных непосредственно в облаке без необходимости задействования собственных вычислительных ресурсов большой мощности. Все операции по обработке космических снимков проходят в удаленных центрах обработки данных, а пользователь видит сразу результат в виде информационно-аналитических отчетов по территории, объектам и ресурсам. При этом посредством технологии API возможна организация передачи отчетов в уже действующие информационные системы пользователей.

Представленный на конференции проект «Цифровая Земля — сервисы» создан в рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в интересах руководителей и специалистов государственных структур и коммерческих компаний сфер лесного и сельского хозяйства, недропользования и землепользования, строительства, экологии и чрезвычайных ситуаций. Непосредственными разработчиками решения стали предприятия в контуре Госкорпорации «Роскосмос» — Российские космические системы, НИИ ТП и ТЕРРА ТЕХ.

Специалисты ТЕРРА ТЕХ отмечают также большой потенциал применения технологий искусственного интеллекта при работе с данными ДЗЗ не только в части автоматического распознавания объектов на снимках, но и для повышения качества получаемых изображений Земли из космоса, компенсации различного рода искажений, связанных с атмосферой, погодными условиями, а также составления расписаний космической съемки и интеллектуального управлениями спутниковыми группировками.

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