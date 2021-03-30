Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КД НТИ30.03.2021 10:30

Финал VI сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ

В понедельник, 29 марта 2021 года, на базе Института подготовки кадров машиностроения и приборостроения г. Королева состоялось открытие финального этапа VI сезона Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по космическим направлениям. В рамках отборочного этапа из 5830 заявок было отобрано более 100 школьников со всей страны на основании выполненных индивидуальных заданий по школьным предметам, таким как: информатика, физика и география.

В рамках финала участникам предстоит работать по 3 космическим профилям:

Спутниковые системы — ребятам предстоит работать над миссией нескольких научных спутников Земли, настолько малых, что каждый из них умещается на ладони. В процессе работы участникам предстоит разработать прототип спутника с каналом связи и алгоритм управления более крупным аппаратом, предназначенным для их вывода на орбиту.

Сверхмалые спутники сейчас используются в науке, образовании и бизнесе. Финалисты получат практический и актуальный опыт работы с оборудованием и технологиями для космоса, а также инженерный опыт, востребованный и в космосе, и на Земле.

Аэрокосмические системы — участники сделают разметку площади для посадки космических кораблей на Венере, которая моделирует испытательный полигон.

Робот-ровер должен найти необходимую ровную поверхность и разместить по периметру специальные маяки. Управление роботом, к которому нет физического доступа, — сложная и актуальная задача. Освоение планет — одно из приоритетных направлений развития космической отрасли.

Анализ космических снимков и геопространственных данных — участникам предстоит работать с алгоритмами и методами «бизнес-разведки» с использованием космических снимков.

Они проведут анализ состояния и текущую динамику наземных объектов, такие как сельскохозяйственные угодья и объекты нефтегазового сектора. Программный анализ космических снимков и дешифровка полученной информации позволяет не только анализировать влияние деятельности людей на состояние среды, но и делать выводы, важные для принятия бизнес решений.

Финальная часть VI сезона Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по космическому профилю продлится до 3 апреля 2021 года, помимо работы над своими проектами участников ожидают интересные встречи с летчиком-космонавтом и ведущими специалистами российской ракетно-комической отрасли.

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Олимпиада кружкового движения НТИ — это командные инженерные соревнования для школьников и студентов, увлечённых современными технологиями, инженерией и естественными науками, реализуемые с 2016 года. Госкорпорация «Роскосмос» выступает системным партнером Олимпиады по направлениям: «Спутниковые системы», «Аэрокосмические системы», «Анализ космических снимков и геопространственных данных». В финале участники встречаются с практическими задачами от ведущих организаций ракетно-космической отрасли.

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