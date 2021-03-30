Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата30.03.2021 05:50

95 лет со дня рождения Юрия Александровича Суркова

Сегодня, 30 марта 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения специалиста в области космического приборостроения Юрия Александровича Суркова.

Окончил Московский механический институт: инженер-физик (1952 г.); д.ф.-м.н. (1969 г.), профессор (1971 г.), академик Международной академии космонавтики и РАЕН. С 1952 по 2005 гг. — работал в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского: м.н.с., аспирант, с.н.с., заведующий лабораторией, главный конструктор.

Под его руководством подготовлена аппаратура, установленная практически на всех отечественных космических аппаратах, проводились эксперименты по исследованию Луны, Венеры, Марса. Основоположник экспериментальной космохимии, получившей развитие с появлением космической техники.

Член Междисциплинарной комиссии КОСПАР по исследованию Луны, планет и Земли, Международной рабочей группы по пенетрометрии, Научного Совета РАН по проблемам геохимии.

Лауреат Ленинской (1970 г.) и Государственной (1983 г.) премий СССР, премии им. А.П. Виноградова (1999 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1986 г.), медалями. «Ветеран труда» (1985 г.). «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1989).

Видный ученый и специалист в области космического приборостроения Юрий Александрович Сурков скончался 4 ноября 2005 года.

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