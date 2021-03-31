Source: Russia – Council of the Federation

Кандидатуру представил А. Клишас.

Совет Федерации назначил Александра Колотова членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителем общественности.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края накануне Комитет СФ предварительно обсудил и рекомендовал палате назначить эту кандидатуру.

Александр Колотов – директор Оренбургского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент.

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