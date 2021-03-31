А. Кудрин представил на заседании Совета Федерации отчет о работе ведомства в 2020 году

Source: Russia – Council of the Federation

Аудит бюджета и финансовых показателей остается главной задачей, отметил он.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин представил на заседании Совета Федерации отчет о работе ведомства в 2020 году.

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Глава Счетной палаты отметил, что в отчетном году было проведено 334 мероприятия, в том числе 230 – по аудиту бюджета. «Аудит бюджета и финансовых показателей остается нашей главной задачей».

Всего по результатам проведенных мероприятий было выявлено 3698 нарушений на общую сумму 355,5 миллиарда рублей, из них более ста миллиардов – по государственным закупкам. В результате контрольных мероприятий СП 148 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из их 23 уволены. Приняты 32 решения о возбуждении уголовного дела по материалам Счетной палаты.

«В 2020 году мы вернули в бюджет 16 миллиардов рублей, это в три с половиной раза больше, чем в предыдущем году», — сказал Алексей Кудрин.

«Эти результаты получены несмотря на сложный год, когда по сути была заморожена контрольная деятельность почти на весь второй квартал. Полностью на два месяца были остановлены выходы на объекты проверок».

По словам Алексея Кудрина, более пятидесяти министерств и ведомств открыли доступ к своим системам, и аудиторы СП смогли проводить проверки дистанционно.

«Пандемия поставила перед нами новые задачи – у нас добавилось 6 мероприятий с анализом масштабных мер по поддержке населения и бизнеса», — сказал глава СП.

По итогам 2020 года было проанализировано исполнение консолидированных бюджетов регионов, дефицит бюджетов составил 676,5 миллиардов рублей, в то время как в 2019 году был профицит 4 миллиарда рублей. «В 2020 году долг регионов вырос на 383 миллиарда рублей, или на 18 процентов, и составил 2,5 триллиона рублей, что является самой большой цифрой за 10 лет, поэтому работа с долгами субъектов РФ должна перейти в центр нашего внимания на ближайшие 2–3 года, пока мы не снизим долг субъектов РФ».

Среди регионов, ситуация с долгами в которых вызывает наибольшее беспокойство, он назвал Мордовию, Хакасию и Удмуртию.

Алексей Кудрин отметил, что в фокусе внимания Счетной палаты – социальные вопросы, в том числе борьба с бедностью. «Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой некоторые категории граждан». Он отметил большую роль в снижении рисков бедности, которую сыграли пособия на детей до трех лет и от трех до семи лет.

Алексей Кудрин ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами субъектов Федерации, меры по борьбе с ростом долга регионов, увеличение доступности для населения ряда медицинских услуг, эффективность деятельности Роскосмоса.

По итогам обсуждения принято Постановление Совета Федерации, проект которого представил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов. ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области

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