А. Майоров: Государственное регулирование выбросов парниковых газов направлено на обеспечение экологической безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддерживает проект федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов».

В период весенней сессии 2020 года Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам «круглого стола», посвященного основным направлениям политики страны в области климата и о Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, рекомендовал Правительству РФ ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов».

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Об этом напомнил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

По его словам, указанный законопроект был доработан на площадке Правительства РФ с участием Министерства экономического развития РФ по замечаниям и предложениям Государственно-правового управления Президента РФ, и внесен в Государственную Думу и поступил в Совет Федерации на рассмотрение.

Алексей Майоров сообщил, что на состоявшемся 30 марта заседании Комитета РФ законопроект был рассмотрен и поддержан. В текущей редакции законопроект содержит понятие «парниковые газы» и предусматривает утверждение Правительством РФ перечня регулируемых парниковых газов на подзаконном уровне.

Сенатор отметил, что законопроект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории Российской Федерации хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.

«Государственное регулирование выбросов парниковых газов является одним из основных механизмов реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации.

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