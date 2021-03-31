Белгородская область получила комплект лицензионного оборудования от официального лицензиата спортивной организации «ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной Белгородского государственного национального исследовательского университета состоялась торжественная церемония вручения спортивного оборудования от официального лицензиата спортивной организации «ГТО».

Специальная площадка представляет собой готовый комплект тренажёров, помогающий при подготовке и выполнении испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» для участников тестирования любого возраста. Использование такого оборудования делает спорт массовым и доступным для каждого.

В комплекс оснащения вошли восемь спортивных снарядов ГТО: скамья «Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа на полу», коврик «Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа на полу», контактная платформа для сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на полу, спортивный комплекс «Подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине», скамья «Наклон вперёд из положения стоя и поднимание туловища из положения лёжа», коврик для прыжка в длину с места, коврик для рывка гири, пневматическая винтовка.

Такой подарок Белгородская область получила в честь победы сборной команды региона на первом Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО», организованного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Соревнования проходили с 10 по 14 декабря 2020 года в Кисловодске. Участниками фестиваля стали спортсмены из 32 субъектов Российской Федерации. Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» – исключительно соревновательный, сильнейшие физкультурники-любители, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным результатом (более 100 очков по турнирной таблице), боролись за первое место. Команда Белгородской области обошла всех соперников и получила титул чемпиона «Игр ГТО».

Начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова отметила: «То, что сегодня мы принимаем первую мобильную площадку ГТО, стало возможным только благодаря нашим спортсменам – победителям первого фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мы надеемся, что движение ГТО получит новый толчок для дальнейшего развития на территории Белгородской области. В следующем году фестиваль чемпионов «Игры ГТО» будет проходить в нашем регионе. Это дополнительный стимул для занятий спортом и для завоевания новых побед».

Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Пресс-служба Минспорта России

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