В. Матвиенко: На Невском экологическом конгрессе важно обсудить меры по сохранению чистоты планеты и предупреждению возможных угроз

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ надеется, что в результате содержательной дискуссии будут выработаны дополнительные меры экологической безопасности.

Экологическая повестка и в России, и во всем мире вышла в число приоритетных, сообщила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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Она напомнила, что по поручению Президента России разработана система мер по обеспечению экологической безопасности, в реализации которой должны участвовать не только органы власти, но и бизнес.

По мнению Валентины Матвиенко, надо повышать экологическую культуру, экологическую ответственность бизнеса за ведение производства. «Следует не только принимать меры административного и иного характера, но и финансово наказывать безответственных участников экономических процессов».

Надо повышать экологическую культуру, экологическую ответственность бизнеса за ведение производства

В мае на Невском экологическом форуме, добавила Председатель СФ, должны обсуждаться со специалистами и экспертами, представителями зарубежных государств совместные действия по сохранению чистоты планеты. «Экологические угрозы сегодня – один из самых серьезных вызовов для всех государств».

Валентина Матвиенко надеется, что в рамках форума состоится содержательная дискуссия и будут выработаны дополнительные меры.

Председатель Совета Федерации считает, что на законодателях лежит высокая ответственность. «Мы только начали экологическую донастройку российского законодательства, нам предстоит еще многое сделать. Привести все к стандартам, которые бы позволяли бороться с различными нарушениями и больше внимания уделять вопросам экологии».

Экологическую повестку Валентина Матвиенко назвала серьезной. «Над ней работают все уровни власти, институты гражданского общества и сами граждане. Мы это видим на примере деятельности волонтеров, как усиливается экологическое образование, начиная со школы и даже детского сада».

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