Г. Карасин: Встреча сенаторов с Послом РФ в США была насыщенной

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по международным делам провел расширенное заседание по вопросам российско-американских отношений.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова. В ходе беседы обсуждены состояние российско-американских отношений, включая политический диалог и экономическое сотрудничество, межпарламентское взаимодействие.

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области отметил, что Посол Анатолий Антонов работает в Вашингтоне не в самое завидное время, когда высока напряженность в российско-американских отношениях.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области в ходе мероприятия отметил важность усилий, нацеленных на налаживание отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов. Однако, по словам сенатора, последние события говорят о другом.

«Самое печальное то, что с их стороны нет никаких позывов к наведению этого моста, перезагрузки и улучшению наших взаимных отношений во всех вопросах международной деятельности», — сказал парламентарий.

Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

Посол Российской Федерации в США подчеркнул, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. «Несколько лет российская сторона предпринимает активные и последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного и взаимоуважительного прагматичного диалога». Вместе с тем, по мнению Анатолия Антонова, не удалось изменить траекторию движения отношений России и США. «Официальный Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру связей двух стран: в адрес России звучат постоянные угрозы, вводятся экономические ристрикции. Только в 2020 году американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов».

Григорий Карасин и Анатолий Антонов

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Виктор Бондарев и Николай Журавлев

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Григорий Карасин

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Анатолий Антонов

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Николай Журавлев

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Григорий Карасин

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам с участием членов Комитета СФ по обороне и безопасности и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова

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Российский Посол отметил не прекращающуюся русофобскую деятельность Капитолия, а также метания Вашингтона вокруг проекта «Северный поток-2» и постоянные угрозы странам за покупку российского оружия.

В целом, считает Анатолий Антонов, если и будут какие‑то перемены в позиции Вашингтона на российском направлении, то не по существу, а в нюансах. «Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики. И разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет непросто».

Но несмотря на разногласия есть темы, по которым Россия и США могут и должны взаимодействовать, уверен дипломат. «В практическом плане для начала хорошо было бы восстановить механизмы коммуникации».

Выступая перед журналистами, Григорий Карасин назвал встречу насыщенной, так как проблемы в отношениях двух стран нарастают.

Анатолий Антонов сообщил, что состоялся взыскательный и требовательный разговор. «Благодарен сенаторам за подсказки о том, как нам надо выправлять российско-американские отношения», — сказал он.

Посол отметил, что добрые и прагматичные отношения между двумя странами нужны России в той же степени, что и Соединенным Штатам. «Ни за кем мы бегать не будем. Хотят Соединенные Штаты поддерживать нормальные отношения с Россией — тогда от нас ответ будет всегда положительный».

Анатолий Антонов напомнил, что РФ и США – два постоянных члена Совета Безопасности ООН, две великие державы, обладающие 90 процентами ядерных вооружений. «Мы должны говорить, должны думать о судьбах мира и безопасности», — подчеркнул он.

Во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области представитель Президента РФ в СФ Артур Муравьев.

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