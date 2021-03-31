Д. Патрушев: В 2021 году будут сохранены все действующие механизмы поддержки сельхозпроизводителей

Source: Russia – Council of the Federation

На 502-м заседании СФ выступил Министр сельского хозяйства РФ.

В рамках «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации перед сенаторами выступил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он представил информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о ходе посевной кампании.

Смотрите также

По его словам, весенние полевые работы уже стартовали в 21 субъекте РФ. «Посевная площадь вырастет на 600 тысяч гектаров и составит 80,5 миллионов гектаров, из которых более 50 миллионов гектаров предусматриваются под яровые. Будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля. Также существенно вырастет закладка виноградников. В контексте стратегической работы по стабилизации цен на основные продовольственные товары почти на 15 процентов повысится площадь сева сахарной свёклы и составит более 1 миллиона гектаров. Таким образом, в 2021 году в случае благоприятных погодных условий индикаторы госпрограммы по основным видам продукции растениеводства рассчитываем выполнить», — сказал Министр.

Важный вопрос для аграриев в период сезонных полевых работ – обновление парка сельскохозяйственной техники. По словам главы Минсельхоза, в 2020 году удалось переломить многолетний негативный тренд, связанный с обновлением парка. «В 2021 году мы сохраняем все механизмы поддержки. При этом аграрии планируют приобрести порядка 63 тысяч единиц техники и оборудования».

Касаясь роста объемов производства в растениеводстве и животноводстве, Дмитрий Патрушев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности страны — безусловный приоритет. «Часть показателей Доктрины продовольственной безопасности уже достигнуты. В том числе по зерну, мясу и мясной продукции, сахару, растительному маслу, рыбе и рыбной продукции. Тем не менее, предстоит большая работа по тем позициям, где индикаторы Доктрины не исполнены».

В 2021 году Минсельхоз продолжит работу по стимулированию предпринимательства, реализации отраслевых «дорожных карт» и подпрограмм, развитию аграрной науки.

Одна из ключевых задач – развитие отечественного семеноводства, сказал Дмитрий Патрушев. «Достижению поставленных показателей будет способствовать в том числе принятие закона о семеноводстве».

Минсельхоз ведет активную работу, направленную на ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. За 10 лет планируется вовлечь более 13-ти миллиона гектаров, а также существенно сократить износ мелиоративных систем. Дмитрий Патрушев проинформировал сенаторов о подготовке Министерством проекта государственной программы по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель.

Министр рассказал об укреплении позиций России на международных рынках продовольствия. «По итогам прошлого года российский аграрный экспорт впервые превысил импорт. На внешние рынки поставлено продукции на 30,7 миллиарда долларов. Рост обеспечен увеличением экспорта зерновых, продукции масложировой отрасли и рыбы, активно развивался экспорт продукции животноводства. Также существенной прибавки удалось добиться по продукции с высокой добавленной стоимостью».

Результаты отрасли во многом зависят от стабильной господдержки. Министр отдельно остановился на ключевых инструментах государственной поддержки отрасли, включая механизмы субсидий, льготного кредитования, сельхозстрахования, возмещения части прямых понесенных затрат, а также грантов — для фермеров и кооперативов. Большую роль также должна сыграть поддержка организации сбыта фермерами собственной продукции. Применение всего комплекса мер позитивно отразится на росте производства продукции и сдерживании цен на ключевые группы продовольственных товаров.

Кроме того, Министр отчитался о реализации важной для регионов РФ Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На ее мероприятия в прошлом году было предусмотрено 33,8 млрд рублей, они затрагивают не менее 6 миллионов человек. В перспективе стартовавшие проекты позволят создать 42 тысячи рабочих мест на селе, из которых 15 тысяч уже создано. За год свои жилищные условия благодаря госпрограмме улучшили 49 тысяч семей.

Глава Минсельхоза ответил на вопросы сенаторов, касающиеся мер поддержки различных направлений сельхозпроизводства, оттока населения из сел и стимулирования занятости в АПК, обеспечения доступности цен на минеральные удобрения, расширения программы сельской ипотеки и др.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила слаженную профессиональную работу команды Минсельхоза, качественную подготовку «правительственного часа» в Комитетах СФ, что позволило получить ответы на большинство вопросов, волнующих субъекты Федерации.

Аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс обратил внимание на необходимость повышения эффективности расходов в рамках реализации показателей госпрограммы, а также решения вопросов, связанных с повышением качества жизни сельского населения, включая улучшение жилищных условий, создание современной инфраструктуры, газификацию. По его словам, все эти вопросы, а также ситуация на внутреннем продовольственном рынке, останутся на постоянном контроле Счетной палаты РФ.

По итогам обсуждения председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия представил проект Постановления верхней палаты. Он отметил, что документ, принятый сенаторами за основу, будет доработан с учетом всех прозвучавших предложений.

MIL OSI