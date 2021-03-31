Законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции России

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ в части приведения законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской Федерации.

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Авторы документа — председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края депутаты Государственной Думы.

Как сообщил Андрей Клишас, в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента РФ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вносятся изменения, обусловленные вступлением в силу изменений в Конституцию России.

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» слова «член Совета Федерации» в соответствующем числе и падеже заменяются словами «сенатор Российской Федерации» в соответствующем числе и падеже.

Устанавливается, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Закон также дополнен положениями, согласно которым полномочия члена избирательной комиссии субъекта РФ, назначенного законодательным (представительным) органом государственной власти региона или высшим должностным лицом региона по предложению ЦИК РФ, могут быть прекращены досрочно по мотивированному представлению ЦИК РФ, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании референдума, в которых участвует избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.

Установлено правовое положение избирательной комиссии федеральной территории. ЦИК РФ наделяется правом сформировать одну либо несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.

В законе «О выборах Президента РФ» предусматривается, что Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства.

В законе о выборах депутатов Государственной Думы закрепляется, что депутатом Государственной Думы может быть гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации. Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин РФ, осужденный к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести (всего 55 составов) и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Данное положение воспроизводит установленное в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ограничение пассивного избирательного права гражданина РФ при проведении выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Также уточняются положения, касающиеся порядка формирования территориальных избирательных комиссий, времени начала агитационного периода для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, информации, размещаемой в бюллетене, и ряд иных положений.

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