Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Сергей Савельев31.03.2021 19:30

Замглавы Роскосмоса стал кавалером ордена Почетного легиона

В Посольстве Франции в Москве 31 марта 2021 года в присутствии генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации г-на Пьера Леви состоялась церемония вручения французской государственной награды заместителю генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» — Сергею Савельеву.

В соответствии с указом президента Франции г-на Эммануэля Макрона, подписанного 23 сентября 2020 года, Савельеву Сергею Валентиновичу присвоено звание кавалера ордена Почетного легиона (V-й степени) с формулировкой «за значительный вклад в укрепление сотрудничества и взаимодействия между Французской Республикой и Российской Федерацией».

MIL OSI