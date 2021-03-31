Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур31.03.2021 16:07

Корабль «Союз МС-18» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе 65-й и 66-й основных экспедиций на Международную космическую станцию.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Союз МС-18» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Данный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союза МС-18» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года. На космодроме Байконур также продолжает предполетную подготовку основной экипаж корабля — командир Олег Новицкий (Роскосмос), бортинженер-1 Петр Дубров (Роскосмос) и бортинженер-2 Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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