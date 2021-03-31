На 502-м заседании Совета Федерации сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Были затронуты темы вакцинации, социальных выплат, поддержки отраслей промышленности.

В рамках «парламентской разминки» сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

Член Комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области рассказал о встрече с участниками Всероссийского слета студенческих отрядов в связи с 60-летием движения и 15-летием организации «Российские студенческие отряды». Сенатор высказался за принятие региональных законодательных актов, регулирующих отношения в сфере государственной поддержки студотрядов, в соответствии с ранее разработанным модельным законом в этой сфере.

Член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области затронула вопрос формата произведений, представляемых Россией на конкурсе «Евровидение».

Сенаторы РФ Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области и Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и подняли проблемы иммунопрофилактики и вакцинации населения. В частности, обеспечения достаточного количества вакцин от коронавируса в субъектах РФ. Палата поручила профильному Комитету СФ провести консультации с руководством Министерства здравоохранения РФ по этой чувствительной для регионов теме.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края проинформировала об участии сенаторов в первой части 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отметил необходимость стимулирования добычи и переработки редкоземельных металлов. По словам сенатора, при наличии собственных ресурсов, по‑прежнему высока доля импортного сырья.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области обратил внимание на тему отпускных выплат врачам в регионах. Этот вопрос поставлен Профильным Комитетом СФ на контроль.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области рассказал об итогах XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», прошедшей 24–26 марта. По словам сенатора, основной посыл выступлений на мероприятии — необходимость дальнейших мер, в том числе на законодательном уровне, по поддержке российских производителей, участвующих в закупках по государственному и муниципальному заказу.

Сенатор РФ Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым предложила продумать меры государственной поддержки эфир-масленичной отрасли.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области проинформировал о проведении «круглого стола» по проблемам самовольного строительства. Сенатор предложил разработать дополнительные меры наказания за намеренное возведение незаконных построек.

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