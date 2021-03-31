Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировал Постановление Правительства об оптимизации системы госуправления.

Конечная цель реформы госуправления – сделать так, чтобы россиянам было удобно и просто получать государственные услуги, считает заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление об оптимизации системы государственного управления. Цель реформы, конечно, направлена на качественное преобразование аппарата. Сокращение штатной численности государственных служащих в сегодняшнем контексте – это трансформация и адаптация аппарата к современным реалиям. Требование времени — это деловой, динамичный, мобильный, цифровой формат работы. Востребованы такие навыки и умения, как оперативность в решении поставленных задач», — сказал парламентарий.

Государство должно быть сервисным и «клиентоориентированым», то есть, в первую очередь учитывать интересы граждан, а управление – ненавязчивым

«Государство должно быть сервисным и «клиентоориентированым», то есть, в первую очередь учитывать интересы граждан, а управление – ненавязчивым. Должно быть «государство для людей», а не наоборот. Синергия современных технологий и оптимизация госаппарата позволят этого добиться», — сказал Николай Журавлев.

Сенатор подчеркнул, что главное в работе — нацеленность на конкретный результат. «Все это будет способствовать формированию положительного имиджа российского чиновника и, что особо важно отметить – повышению доверия. Теперь важно, чтобы в процессе реформации были сохранены опытные, профессиональные кадры и вместе с тем привлекалась талантливая молодежь, сохранялась преемственность».

Результаты административной реформы будут способствовать взвешенному объективному распределению ответственности и оптимизации системы оплаты труда госаппарата в дальнейшем, подчеркнул Николай Журавлев.

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