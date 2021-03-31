Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#История#Луна31.03.2021 10:15

Первый на орбите Луны

Ровно 55 лет назад, 31 марта 1966 года, к Луне отправилась автоматическая станция «Луна-10», созданная на Машиностроительном заводе С.А. Лавочкина (ныне — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Спустя несколько дней она вышла на устойчивую орбиту Луны и стала ее первым в истории искусственным спутником!

С 1958 года в СССР активно развивалась программа, направленная на изучение космического пространства с помощью межпланетных аппаратов. В 1966 году советский аппарат «Луна-9» (также производства НПО Лавочкина) впервые в истории совершил мягкую посадку на Луну. Благодаря этому ученые многое узнали о ее поверхности, однако остро стоял вопрос о всестороннем изучении окололунного пространства с помощью орбитальных спутников. Для этого в НПО Лавочкина разработали аппарат «Луна-10».

Главная цель межпланетного путешествия «Луна-10» — закрепиться на орбите Луны, исследовать окололунное пространство, а также химический состав ее поверхности на видимой и обратной стороне. Выход на орбиту — нелегкая задача, так как большинство окололунных орбит не устойчивы. Если аппарат пролетит слишком высоко, то может просто пролететь мимо, а если слишком низко, то он рискует упасть на поверхность Луны. Несмотря на это, спустя несколько дней после запуска аппарат вышел на устойчивую орбиту Луны, и стал ее первым в истории искусственным спутником!

Пока «Луна-10» вращалась на орбите, ученые напрямую получали данные о поверхности Луны и окололунном пространстве. По характеру отраженного гамма-излучения, мы узнали общий химический состав и тип пород, залегающих на лунной поверхности. Аппарат передал данные об интенсивности лунного магнитного поля и отсутствии радиационных поясов на ее орбите. Анализируя траекторию аппарата, ученые впервые обнаружили аномалии гравитационного поля Луны: в некоторых ее областях притяжение было сильнее, чем в других. Пролетая над ними, аппарат ускорялся, что отображалось на траектории его движения.

Так ученые составили первую карту распределения гравитационного поля Луны. Эти открытия предвосхитили последующие: годами позже зоны с аномально сильной гравитацией назвали масконами и детально описали по данным аппарата Lunar Orbiter. Предполагают, что масконы образовались из-за избыточной плотности вещества в области ударных кратеров, которые после их образования заполнялись расплавленной мантией из недр Луны.

В общей сложности, станция «Луна-10» активно функционировала 56 суток, было проведено 219 сеансов связи, что составило абсолютный мировой рекорд. За это время аппарат полностью выполнил возложенную на него научную программу, совершив к концу своего активного существования 450 витков на орбите Луны. Советский аппарат «Луна-10» стал первым шагом в изучении других планет Солнечной системы с их орбиты. Благодаря проекту была получена обширная научная информация, которая определила успех будущих межпланетных миссий.

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