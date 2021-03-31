Source: Russia Federal Space

#Роскосмос31.03.2021 08:44

Соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром «АЭРОНЕТ»

В понедельник, 29 марта 2021 года, подписано соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр «АЭРОНЕТ».

Соглашение подписано в целях создания эффективного взаимодействия Госкорпорации «Роскосмос» и Национальной технологической инициативой «Аэронет» для привлечения малых частных инновационных компаний в область космической деятельности и развития государственно-частного партнерства.

Соглашение в том числе позволит скоординировать усилия при исполнении «дорожной карты» Госкорпорпации «Роскосмос» по развитию высокотехнологичной области «Перспективные космические системы», разработанную во исполнение Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Роскосмос», и «дорожными картами» Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет» по созданию космической техники частными компаниями, привлечь частные компании к работе по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров.

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