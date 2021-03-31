Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации выступил генеральный директор Государственного академического Большого театра России В. Урин.

В рубрике «Время эксперта» на 502-м заседании Совета Федерации выступил генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Урин.

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По его словам, Большой театр, который в скором времени будет отмечать 250-летие, – это культурный бренд России, главный национальный музыкальный театр страны, колоссально мощный коллектив. На сегодняшний день, в мире не так много живых и институтов в области культуры.

Владимир Урин рассказал о политике руководства театра в выборе репертуара, набору оперной и балетной труппы, о специальных программах для зрителей, в том числе в субъектах Российской Федерации.

Говоря о выборе спектаклей для нового сезона, Владимир Урин отметил, что в первую очередь обращается внимание на произведения русской и советской классики. «Но театр существует и в мировом музыкальном пространстве. У зрителя должна быть возможность увидеть разнообразную палитру всей музыки мира», — подчеркнул генеральный директор Большого театра России.

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