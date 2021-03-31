Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН31.03.2021 03:30

Шаг в будущее: международный дистант-форум в год тридцатилетия

22 марта 2021 года стартовал Юбилейный международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 30-летию программы. В нем принимает участие более тысячи победителей научно-технологических конкурсов из 23 стран. Форум продлится до 30 апреля 2021 года. Институт космических исследований Российской академии наук — участник форума, на базе которого состоятся заседания двух секций, посвященных космическим исследованиям и астрофизике.

Более тысячи участников — победителей научно-технологических конкурсов из 23 стран Европы, Азии, Африки — встретятся в цифровом пространстве программы «Шаг в будущее». В ходе Юбилейного международного форума пройдут заседания 49 дистант-секций и Национальная выставка. На главном сайте программы «Шаг в будущее» и сайте форума будут транслироваться все главные мероприятия форума: церемонии открытия и награждения, заседания секций, защита работ на виртуальной выставочной экспозиции. Каждый желающий получит возможность задать свой вопрос участникам Национальной выставки форума и прослушать их научные дискуссии с членами жюри.

Главные организаторы Юбилейного форума — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Институт космических исследований РАН — участник юбилейного форума, базовая организация секции «Земля и Вселенная». Научный руководитель секции — член-корреспондент РАН Олег Игоревич Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН. Заседание секции состоится 17 апреля 2021 года совместно с секцией «Астрономия» (базовая организация — Институт астрономии РАН).

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