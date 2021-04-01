Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия01.04.2021 01:30

Астрономический прогноз на апрель 2021 года

Апрель подарит первый весенний звездный дождь из созвездия Лиры — в ночь с 21 на 22 апреля максимум действия метеорного потока Лириды, ожидается до 18 метеоров в час. В апреле две планеты в соединении с Солнцем: 19 апреля — Меркурий, и 30 апреля — Уран.

Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT — Всемирное время). У Луны указана фаза Ф (0,0±): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил — их звездная величина (±0,0m)

2 апреля — Луна (Ф=0,77-) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m) 02:00

4 апреля — начало утренней видимости Юпитера

4 апреля — Луна в фазе последней четверти 13:04

6 апреля — Луна (Ф=0,3-) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,8m) 14:00

7 апреля — Луна (Ф=0,22-) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,1m) 13:00

9 апреля — Луна (Ф=0,07-) близ Нептуна

11 апреля — Луна (Ф= 0,01-) проходит южнее Меркурия

11 апреля — начало утренней видимости Сатурна

12 апреля — Новолуние 5:33

12 апреля — Луна (Ф= 0,01+) проходит южнее Венеры

12 апреля — Луна (Ф= 0,02+) проходит южнее Урана

14 апреля — Луна (Ф= 0,06+) в апогее: расстояние до Земли 406120 км (видимый диаметр 29 минут 25 секунды) 20:45

14 апреля — начало активности метеорного потока Лириды

15 апреля — окончание вечерней видимости Урана

16 апреля — Луна (Ф=0,15+) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 06:00

17 апреля — Луна (Ф=0,24+) проходит южнее Марса (+1,5m)

17 апреля — покрытие Марса (+1,5m) Луной (Ф=0,24+), видимое в Индии и странах Юго-Восточной Азии, невидимое в России 15:00

19 апреля — Меркурий в верхнем соединении с Солнцем 05:00

19 апреля — Луна (Ф=0,45+) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 21:00

20 апреля — Луна в фазе первой четверти 10:00

22 апреля — максимум метеорного потока Лириды — 18 метеоров в час, 15:00

22 апреля — Луна (Ф=0,72+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) 16:00

23 апреля — Венера проходит в 0,2° южнее Урана (+5,8m)

24 апреля — Меркурий проходит в 0,7° севернее Урана (+5,8m)

25 апреля — Меркурий проходит в 1,2° севернее Венеры

26 апреля — Луна (Ф=0,98+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 10:00

27 апреля — Полнолуние 6:33

27 апреля — Луна (Ф= 1,0) в перигее: расстояние до Земли 357377 км (видимый диаметр 33 минуты 26 секунд) 18:22

29 апреля — Луна (Ф=0,93-) проходит севернее Антареса

30 апреля — окончание активности метеорного потока Лириды

30 апреля — Уран в соединении с Солнцем 23:00

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО АПРЕЛЯ

В области зенита находится созвездие Большая Медведица, которое постепенно склоняется к западу. В южной стороне высоко над горизонтом располагается Волопас, ниже и западнее его — созвездие Дева.

На юго-востоке высоко поднялись Геркулес и Северная Корона, под ними — Змееносец, восточнее которого восходит созвездие Скорпион с яркой красной звездой Антарес. На востоке значительно поднялись созвездия Лира и Лебедь и восходит созвездие Орел. Лев виден в юго-западной области неба, а Близнецы и Малый Пес вблизи западной части горизонта. На северо-западе приближается к горизонту Возничий, а над северной частью горизонта находятся Персей и Кассиопея.

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД — ЛИРИДЫ

В апреле с неба начнут падать звезды! У терпеливых наблюдателей звездного неба вновь появится возможность загадать желание увидев «падающую звезду». С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21-22 апреля 2021 г. По прогнозам Международной метеорной станции ожидается до 18 метеоров в час. Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Ранее он был значительно активнее, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта 687 г. до нашей эры, а 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм! Число падающих звёзд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним.

Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире — отсюда и название — Лириды. Скорость метеоров — 49 км/с. Так как созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. При ясной погоде метеоры лучше всего видны из северного полушария, где на рассвете радиант Лирид находится высоко в небе.

НАБЛЮДЕНИЯ ЛИРИД В 2021 ГОДУ:

Лириды — метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, т.е. ночью на 21, 22 и 23 апреля. В 2021 году условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные: Луна близка к полнолунию (которое произойдет 27 апреля) и уходит под горизонт после 4 утра, когда радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете. Желаем ясной погоды и хороших наблюдений!

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию Рыб до 18 апреля, а затем переходит в созвездие Овна. Продолжительность дня быстро увеличивается от 13 часов 08 минут до 15 часов 18 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 38 до 49 градусов. Длительные сумерки в средних и северных широтах оставляют немного времени для глубокого темного неба (несколько часов). Чем выше к северу, тем продолжительность ночи короче. На широте Мурманска, например, темное небо можно будет наблюдать лишь в начале апреля, а к концу месяца здесь наступят белые ночи.

Наблюдения солнечных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить практически в любой телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные), но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно (проводить с применением солнечного фильтра.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

4 апреля — Луна в фазе последней четверти 13:04

12 апреля — Новолуние 5:33

14 апреля —Луна в апогее: расстояние до Земли 406120 км (видимый диаметр 29 минут 25 секунды) 20:45

20 апреля — Луна в фазе первой четверти 10:00

27 апреля — Луна в перигее: расстояние до Земли 357377 км (видимый диаметр 33 минуты 26 секунд) 18:22

27 апреля — Полнолуние 6:33

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ В АПРЕЛЕ 2021:

2 апреля — Луна (Ф=0,77-) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m) 02:00

6 апреля — Луна (Ф=0,3-) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,8m) 14:00

7 апреля — Луна (Ф=0,22-) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,1m) 13:00

9 апреля — Луна (Ф=0,07-) близ Нептуна

11 апреля — Луна (Ф= 0,01-) проходит южнее Меркурия

12 апреля — Луна (Ф= 0,01+) проходит южнее Венеры

12 апреля — Луна (Ф= 0,02+) проходит южнее Урана

16 апреля — Луна (Ф=0,15+) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 06:00

17 апреля — Луна (Ф=0,24+) проходит южнее Марса (+1,5m)

19 апреля — Луна (Ф=0,45+) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 21:00

22 апреля — Луна (Ф=0,72+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) 16:00

26 апреля — Луна (Ф=0,98+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 10:00

29 апреля — Луна (Ф=0,93-) проходит севернее Антареса

ПЛАНЕТЫ

4 апреля — начало утренней видимости Юпитера

11 апреля — начало утренней видимости Сатурна

15 апреля — окончание вечерней видимости Урана

17 апреля — покрытие Марса (+1,5m) Луной (Ф=0,24+), видимое в Индии и странах Юго-Восточной Азии, невидимое в России 15:00

19 апреля — Меркурий в верхнем соединении с Солнцем 05:00

23 апреля — Венера проходит в 0,2° южнее Урана (+5,8m)

24 апреля — Меркурий проходит в 0,7° севернее Урана (+5,8m)

25 апреля — Меркурий проходит в 1,2° севернее Венеры

30 апреля — Уран в соединении с Солнцем 23:00

УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ПЛАНЕТ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА:

Обозначение у светил: — звездная величина (±0,0m) и угловые секунды (уг.сек)

Меркурий, Венера, Уран и Нептун — в апреле 2021 года не видны, они скрываются в лучах Солнца.

Марс — виден вечером, Юпитер и Сатурн — утром.

Марс — виден в вечерние часы над западным горизонтом. Планета перемещается по созвездию Телец в одном направлении с Солнцем, 24 апреля переходя в созвездие Близнецы. Блеск Марса уменьшается за месяц от +1,3m до +1,6m. Видимый диаметр загадочной планеты в течение апреля уменьшится от 5,3 до 4,6 секунды дуги. В телескоп наблюдается крохотный диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали.

Юпитер — виден на предутреннем небе несколько левее Сатурнанизконад юго-восточным горизонтом. Перемещается в одном направлении с Солнцем около границы созвездий Козерог и Водолей. Угловой диаметр самой большой планеты Солнечной системы увеличивается от 35 до 37 уг.сек, при блеске около −2m. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали.

Сатурн — виден на предутреннем небе низко над юго-восточным горизонтом. Перемещается по созвездию Козерог. Блеск планеты придерживается значения +0,7m при видимом диаметре около 16,5 уг.сек. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник — Титан.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В АПРЕЛЕ В ТЕЛЕСКОП?

двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака;

переменные звезды: δ Цефея, β Лиры;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак);

шаровые звездные скопления: М13 (Геркулес), М3 (Гончие Псы), М5 (Змея);

галактики: М81 и М82 (Большая Медведица), М51 и М94 (Гончие Псы), М87 и М104 (Дева).

MIL OSI