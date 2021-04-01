А. Епишин обсудил вопросы организации дополнительных автобусных маршрутов в Кимрском районе Тверской области

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Сенатор провел онлайн-прием граждан.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе провел онлайн-прием граждан.

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Сенатором было рассмотрено обращение жительницы города Кимры, которое касалось вопроса об организации автобусного маршрута до садоводческого товарищества «Заря», расположенного в Титовском сельском поселении Кимрского района. «Данный вопрос затрагивает не только дачников, но и жителей нескольких деревень в границах Титовского сельского поселения, которые фактически отрезаны от районного центра», — рассказал сенатор.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует обязательного решения. «Одновременно должен быть проработан вопрос по транспортному обслуживанию жителей деревень Замятино, Гомоново, Головино, Щелково, Лахирево, также расположенных в границах Титовского сельского поселения и не имеющих постоянного транспортного сообщения с районным центром. Этот вопрос будет решаться совместно с региональным министерством транспорта в рамках транспортной реформы, которая проводится в Тверской области», — сказал Андрей Епишин.

Сенатор отметил, что с аналогичным вопросом о транспортном обслуживании садоводческого товарищества «Волжанка», относящегося к Центральному сельскому поселению Кимрского района, обратился его председатель. «Оба вопроса будут самым серьезным образом проработаны, тем более что город Кимры и Кимрский район включены в новую модель управления и организации пассажирских перевозок на территории региона».

Также в ходе приема граждан к сенатору обратились жители города Твери по вопросам, касающимся сферы ЖКХ. Андрей Епишин отметил, что окажет содействие в оперативном решении возникших проблем.

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