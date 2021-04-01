А. Кутепов: Важно обеспечить преимущество для российского программного обеспечения и электроники

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательного регулирования в сфере поддержки российского программного обеспечения и электроники».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательного регулирования в сфере поддержки российского программного обеспечения и электроники».

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В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, ГК «Ростех», Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникативных технологий, Ассоциации разработчиков и производителей электроники, эксперты.

Андрей Кутепов напомнил, что Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из целей установлено достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В основе достижения установленного результата — отечественные программно-аппаратные комплексы.

«Показатели и критерии «цифровой зрелости», методики их расчета и мониторинга активно обсуждаются как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом вопрос обеспечения преимущества для российского программного обеспечения и электроники во многом остается открытым», — сказал сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«На площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации мы неоднократно говорили о необходимости усилить взаимодействие между ведомствами, курирующими отрасли производства электронной аппаратуры и ПО, а также создать надведомственный инструмент координации комплексного развития всего сектора информационно-телекоммуникационных технологий», — отметил Андрей Кутепов.

По его словам, в начале марта заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал, что будет создана совместная комиссия по цифровому развитию совета главных конструкторов по развитию российской электроники. Кроме того, появилась информация о том, что на площадке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России появится новый департамент микроэлектронной промышленности, который займется развитием «сквозных» индустриальных проектов и обеспечит комплексное решение проблем отрасли.

Сенатор напомнил, что в 2019 г. были подписаны соглашения о намерениях между Правительством, государственными компаниями и корпорациями в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.

«Давно говорится о том, что государственные органы и корпорации должны закупать российские решения в тех областях, где есть конкурентоспособные отечественные продукты. Скажу открыто: на сегодня эта задача провалена. Одна из ключевых проблем, на которую ссылаются заказчики, мотивируя закупки иностранной продукции, – это отсутствие перечня программно-аппаратных решений на базе отечественных технологий. Наша задача – представить предложения по формированию такого перечня и дальнейшему обеспечению процесса импортозамещения», — сказал Андрей Кутепов.

Он подчеркнул, что необходима комплексная поддержка двух отраслей промышленности — IT и радиоэлектроники — для реализации амбициозных проектов по поставке российского оборудования в целях реализации национальных и федеральных проектов. «Однако надо четко сформулировать те вызовы, которые стоят как перед заказчиками такого рода продукции, так и перед производителями. Четко понимать, какие меры необходимо принять на уровне государственного регулирования в целях поддержки проектов, реализуемых на российских решениях».

Сенатор напомнил, что в декабре прошлого года на площадке Комитета СФ прошел «круглый стол» на тему «Сквозные проекты электронной промышленности и нормативно-правовая база их успешной реализации», на котором обсуждалась роль консорциумов электронной промышленности в реализации задач по развитию отрасли. По итогам мероприятия Комитет СФ рекомендовал, в том числе проработать вопрос о нормативном закреплении статуса консорциумов в Федеральном законе «О промышленной политике». Еще одной важной рекомендацией стало предложение по субсидированию затрат потребителей, связанных с переходом на отечественную электронную аппаратуру.

Андрей Кутепов подчеркнул, что потенциал экономического развития российских регионов связан с развитием инновационных высокотехнологичных производств, которые создают рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Поэтому особое значение имеет развитие предприятий по разработке и производству электроники в регионах.

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