А. Майоров: Необходим комплексный учет реализуемых на селе мероприятий в рамках всех государственных программ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Мероприятие провела заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

По итогам заседания Алексей Майоров, который является членом Комиссии, отметил, что все вопросы повестки заседания актуальны и находятся в ведении Комитета. Среди них итоги реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных Распоряжением Правительства РФ, совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, а также совершенствование государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Особое внимание в ходе совещания было уделено реализации Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Алексей Майоров напомнил, что в целях обеспечения соблюдения установленных правил использования пестицидов и агрохимикатов, исключения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». Документ вступает в силу 29 июня 2021 г.

Предусмотренные изменения позволят повысить эффективность государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

«Предусмотренные изменения позволят повысить эффективность государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, с учетом разделения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, в целях обеспечения безопасности их применения для здоровья людей и окружающей среды», — подчеркнул сенатор.

Алексей Майоров обратил внимание, что реализация Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» – очень важный вопрос, который находится на контроле как в профильном Комитете СФ, так и в Совете Федерации в целом. Например, накануне эта тема была затронута в рамках «правительственного часа» на 502-м заседании верхней палаты с участием Министра сельского хозяйства РФ. А в начале февраля этого года вопрос рассматривался на совещании «О ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Предварительные итоги 2020 года и перспективы».

«На сегодняшний день село по‑прежнему сильно отстает от города. Вместе с тем наш Комитет неоднократно выезжал в регионы, где мы видели села, которые по качеству жизни от города уже не отличаются. Но таких мест, к сожалению, очень мало, а их должно быть больше», – отметил Алексей Майоров.

«Мы обеспокоены значительным уменьшением финансирования Госпрограммы от первоначально заложенных объемов в ее паспорте. Общие суммы, направляемые из федерального бюджета на развитие сельских территорий в рамках других госпрограмм, весьма весомые. Необходимо вести комплексный учет всех реализуемых на селе мероприятий в рамках всех государственных программ, для принятия эффективных управленческих решений», — считает глава Комитета СФ.

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