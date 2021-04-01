А. Шевченко. Для обеспечения территорий объектами социальной инфраструктуры нужно эффективное использование государственно-частного партнерства

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили проблемы создания объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел «круглый стол» на тему «Проблемы создания объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки». Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Участники заседания рассмотрели вопросы строительства социальной инфраструктуры, в том числе за счет средств частных инвесторов, а также механизмы передачи подобных объектов органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

«Формирование комфортной и безопасной среды для жизни — одна из национальных целей развития страны, в рамках которой предусматривается улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год», — отметил Андрей Шевченко.

По его словам, для того, чтобы воплотить это в реальность требуется также развивать и контролировать строительство социальных объектов, которые способны удовлетворить интересы населения. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при выборе места жительства важным фактором для граждан является социальная инфраструктура в пешей доступности (56 проц.).

Однако, указал сенатор, в настоящее время существует весьма серьезная проблема – это непропорциональность соотношения сдачи жилья и объектов социального значения, к которым относятся детские сады, школы, медицинские учреждения. Ежегодно темпы прироста построенных жилых квадратных метров увеличиваются. Но современное общество требует такой же динамики в сдаче объектов социальной направленности. «Жилая застройка, не имеющая развитой социальной инфраструктуры, снижает качественные характеристики проживания в таких районах», — добавил сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Сергей Березкин

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Олег Цепкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко подчеркнул, что вариантом решения проблем с обеспечением территорий объектами социальной инфраструктуры может стать эффективное использование государственно-частного партнерства (в том числе концессионного механизма), когда не предполагается немедленный выкуп государством объекта, а планируется его эксплуатация застройщиком на условиях, определенных соглашением. «Этот механизм является перспективным ввиду прозрачности процедур заключения соглашений, перспектив эксплуатации построенных объектов, в том числе возмещения затрат на их строительство», — сказал законодатель. В настоящее время по такой схеме реализуется лишь незначительная часть социальных объектов, уточнил он.

«Необходимо рассмотреть возможность разработки унифицированных решений в сфере государственно-частного партнерства, включающих в себя определенный набор документации для подготовки, сопровождения и финансирования проектов, четких форм соглашений», — считает Андрей Шевченко.

Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ольга Корниенко подчеркнула, что жилье для граждан должно быть соответствующего уровня, с комфортной городской средой и необходимой инфраструктурой. В этой связи представитель Минстроя России рассказала о внедрении такого механизма, как инфраструктурные облигации.

Директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» АО «ДОМ.РФ» Андрей Балук отметил, что в проектах комплексного освоения есть проблема с емкостью объектов социальной инфраструктуры. Он предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предусмотреть инвестиционный налоговый вычет на создание объектов социнфраструктуры. Также он предложил рассмотреть возможность строительства детских садов и поликлиник в рамках механизма ГЧП.

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области сенаторы Российской Федерации Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области и Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Павел Шахлевич, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, представители органов государственной власти субъектов РФ, строительных организаций и экспертного сообщества.

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