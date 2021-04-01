Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Юрий Гагарин01.04.2021 16:52

Байконур готовится к празднованию 60-летия полёта Юрия Гагарина

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в 08:51 по московскому времени на площадке № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур прошел флешмоб, приуроченный к празднованию Дня Космонавтики. Более 300 сотрудников Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выстроились на «нулевой» отметке в легендарное слово «ПОЕХАЛИ!», которое Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года в первые секунды после старта ракеты-носителя «Восток».

В акции приняли участие представители Центра испытаний технических комплексов и Центра испытаний № 2. Время для построения было выбрано неслучайно — именно в этот момент над космодромом Байконур проходил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и смог сделать фотографию знаменитого «Гагаринского старта».

Для работников космодрома также был подготовлен сюрприз. Сын одного из сотрудников, облачённый в оригинальный скафандр «Сокол-К», прошёл дорогой космонавтов к лифту для доставки к космическому кораблю. Праздничные мероприятия на Байконуре продолжатся спортивными соревнованиями, концертными программами и поощрениями сотрудников филиала ЦЭНКИ — Комический центр «Южный».

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