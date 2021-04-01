Б. Жамсуев и С. Михайлов обсудили вопросы финансирования строительства спортивных объектов в Чите

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы провели рабочую встречу с руководством Министерства спорта РФ.

Сенаторы РФ Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представляющие в Совете Федерации соответственно исполнительный и законодательный органы государственной власти Забайкальского края, провели рабочую встречу с Министром спорта России Олегом Матыциным.

Сергей Михайлов

В ходе встречи обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, финансирования строительства спортивных объектов, в частности, лыжно-биатлонного комплекса и лукодрома в Чите.

«По стрельбе из лука Забайкалье фактически является кузницей кадров сборной команды России: восемь забайкальцев представляют взрослую команду, пятеро входят в состав молодежной сборной. В разные годы забайкальцы становились чемпионами и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр. Наличие тренировочной базы и тренерского опыта по базовым видам спорта, в частности, стрельбы из лука, биатлона и бокса, позволяли долгое время воспитывать успешных спортсменов, добивавшихся высоких наград на всероссийском и мировом уровнях», — рассказал Баир Жамсуев.

Забайкальский край находится на 79 месте в России и на 10 месте в ДФО по обеспеченности спортивными объектами, что приводит к невозможности развития массового спорта, оттоку спортсменов и тренеров

Однако, отметил сенатор, за последние несколько лет регион стал сдавать свои позиции. «Забайкальский край находится на 79 месте в России и на 10 месте в ДФО по обеспеченности спортивными объектами, что приводит к невозможности развития массового спорта, оттоку спортсменов и тренеров».

По словам парламентария, в 2020 году в рамках создания условий для занятия спортом, доступного для всех групп населения, развития биатлона и стрельбы из лука в Забайкальском крае, была разработана проектно-сметная документация спортивных объектов в городе Чита, получены положительные заключения экспертизы на строительство лыжно-биатлонного комплекса и центра стрельбы из лука.

Баир Жамсуев и Сергей Михайлов провели рабочую встречу с Министром спорта России Олегом Матыциным

Баир Жамсуев отметил, что в ходе встречи обсуждалось включение ряда объектов в федеральную адресную программу на 2022–2023 годы. «По ряду вопросов получена поддержка со стороны Министерства, определен порядок дальнейший совместной работы. Министр спорта РФ Олег Матыцин планирует в ближайшее время посетить край с рабочим визитом», — сказал сенатор.

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