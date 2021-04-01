Г. Карелова подвела итоги Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в номинации «Активное долголетие»

Source: Russia – Council of the Federation

Важно поддерживать внедрение новых социальных практик, способствующих сохранению здоровья и адаптации граждан старшего поколения в современных условиях, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в подведении итогов третьего сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Организатором конкурса, проводимого при поддержке Совета Федерации, выступил Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.

Смотрите также

Путем экспертного голосования определены финалисты в каждой из трех номинаций: «Женское лидерство», «Активное долголетие», «Поддержка семьи и семейных ценностей». На участие в конкурсе было подано более 600 проектов, из 170 вузов и 65 регионов.

Как сообщила Галина Карелова, Совет Федерации поддержал номинацию «Активное долголетие», в которой участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, повышение их социальной активности. Финалистами в номинации стали 5 студентов из Архангельской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Забайкалья.

Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с финалистами конкурса социальных проектов Инносоциум по номинации “Активное долголетие„

1 из 5

Галина Карелова

2 из 5

Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с финалистами конкурса социальных проектов Инносоциум по номинации “Активное долголетие„

3 из 5

Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с финалистами конкурса социальных проектов Инносоциум по номинации “Активное долголетие„

4 из 5

Встреча заместителя Председателя СФ Галины Кареловой с финалистами конкурса социальных проектов Инносоциум по номинации “Активное долголетие„

5 из 5

«Очень важно поддерживать разработку и внедрение новых социальных практик и проектов, которые способствуют сохранению здоровья, формированию активного образа жизни и адаптации граждан старшего поколения в современных условиях. Огромный потенциал молодых людей может внести вклад в решение социальных проблем страны», — отметила заместитель Председателя СФ.

MIL OSI